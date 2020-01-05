Помпео жалеет, что Европа не выразила значительную поддержку операции против Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео жалеет, что союзники в Европе не выразили достаточной поддержки операции США против иранского генерала Касема Солеймани.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

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После того, как по указанию президента Дональда Трампа силы США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий элитных иранских сил специального назначения "Кудс" Касем Сулеймани, международные союзники США - Германия, Великобритания и Франция - подчеркнули важность деэскалации в регионе.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в частности, отметил, что продолжение конфликтов не отвечает интересам Великобритании. Германия также призвала стороны к деэскалации напряжения. Однако пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Ульрике Деммер добавила, что "американские действия были реакцией на ряд военных провокаций, за которые отвечает Иран".

Помпео противопоставил сдержанную реакцию европейских стран с активной поддержкой действий США, которые он увидел от американских союзников в регионе, к которым, в частности, относятся Израиль, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ, Египет.

Реакция стран в регионе на спецоперацию была "фантастической", отметил Помпео в комментарии FoxNews. Он, однако, заметил, что общение с союзниками в Европе "могло бы быть лучшим".

"Последние два дня я провел в разговорах с партнерами в регионе, информируя их о том, что мы делаем, почему мы это делаем, прося их о помощи. Они все были фантастические. Затем я говорил с нашими партнерами в других регионах и это могло бы быть лучшим. Честно говоря, европейцы не так сильно помогали, как мне бы хотелось. Британцы, французы, немцы - все должны понимать, что сделали американцы - спасли жизни людей в Европе", - подчеркнул американский дипломат.