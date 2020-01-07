Санчес очолить уряд меншості в Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес із мінімальною перевагою отримав вотум довіри у парламенті, що дозволило йому сформувати уряд з лівим Podemos.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

За такий коаліційний уряд віддало голоси 167 депутатів, тоді як проти проголосувало 165.

Вирішальним стало рішення каталонських та баскських депутатів – вони утрималися, завдяки чому й вдалося сформувати уряд меншості.

При цьому перша спроба проголосувати за таки уряд, яка відбулася два дні тому була невдалою – для позитивного рішення не вистачило одного голосу. Цей голос надала депутат Podemos Аїнf Відал, яка прибула на голосування з шпиталю де лікує рак

У іспанському парламенті Соціалістична партія Санчоса має 120 мандатів, а Podemos- 35. Цього не вистачає для більшості, адже всього у парламенті 350 місць.

Разом із тим це буде перший коаліційний уряд Іспанії з моменту відновлення демократії в 1978 році, після диктатури Франка.