З'явилося відео падіння літака МАУ в Ірані з палаючим двигуном

Іранське агентство ISNA опублікувало відео, на якому, ймовірно, зафіксований момент аварії літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відео видно, що літак загорівся ще до падіння на землю, після удару стався сильний вибух і почалася пожежа.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.