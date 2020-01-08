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З'явилося відео падіння літака МАУ в Ірані з палаючим двигуном






З'явилося відео падіння літака МАУ в Ірані з палаючим двигуном

Середа, 8 січня 2020, 08:58

Іранське агентство ISNA опублікувало відео, на якому, ймовірно, зафіксований момент аварії літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відео видно, що літак загорівся ще до падіння на землю, після удару стався сильний вибух і почалася пожежа.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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