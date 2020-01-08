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Появилось видео падения самолета МАУ в Иране с горящим двигателем






Появилось видео падения самолета МАУ в Иране с горящим двигателем

Среда, 8 января 2020, 08:58

Иранское агентство ISNA опубликовало видео, на котором, вероятно, запечатлен момент крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео видно, что самолет загорелся еще до падения на землю, после удара произошел сильный взрыв и начался пожар.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

Уточненную информацию о погибших граждан Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

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