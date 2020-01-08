Появилось видео падения самолета МАУ в Иране с горящим двигателем

Иранское агентство ISNA опубликовало видео, на котором, вероятно, запечатлен момент крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео видно, что самолет загорелся еще до падения на землю, после удара произошел сильный взрыв и начался пожар.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

Уточненную информацию о погибших граждан Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.