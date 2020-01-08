Суд над звинуваченим у корупції Саркозі відбудеться у жовтні

Суд над експрезидентом Франції Ніколя Саркозі відбудеться у жовтні цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Вперше в історії П'ятої Республіки колишнього президента судитимуть за "корупцію". Суд над Ніколя Саркозі у справі про "підслуховування" пройде з 5 по 22 жовтня, вирішив цієї середи, 8 січня, кримінальний суд Парижа.

Ніколя Саркозі, політичний пенсіонер після своєї поразки на праймеріз правих в кінці 2016 року, підозрюється в спробі отримати через свого адвоката Тьєрі Ерцога секретну інформацію від екссудді Жильбера Азібера на початку 2014 року. Тьєрі Ерцог і Жильбер Азібер також постануть перед судом за "порушення професійної таємниці".

На думку слідчих, експрезидент хотів повернути свої робочі записи, конфісковані у рамках розслідування справи про нелегальне фінансування у 2007 році його виборчої кампанії співвласницею французької косметичної компанії L'oreal Ліліан Бетанкур.

Після закінчення терміну повноважень Саркозі на президентському посту в 2012 році слідчі почали прослуховування його телефонних розмов. Правоохоронні органи вважали, що виборчу кампанію експрезидента міг фінансувати Муаммар Каддафі.