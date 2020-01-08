Суд над обвиняемым в коррупции Саркози состоится в октябре

Суд над экс-президентом Франции Николя Саркози состоится в октябре этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Впервые в истории Пятой Республики бывшего президента будут судить за "коррупцию". Суд над Николя Саркози по делу о "подслушивании" пройдет с 5 по 22 октября, решил эту среду, 8 января, уголовный суд Парижа.

Николя Саркози, политический пенсионер после своего поражения на праймериз правых в конце 2016 года, подозревается в попытке получить через своего адвоката Тьери Эрцога секретную информацию от бывшего судьи Жильбера Азибера в начале 2014 года. Тьерри Эрцог и Жильбер Азибер также предстанут перед судом за "нарушение профессиональной тайны".

По мнению следователей, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.

После окончания срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы считали, что избирательную кампанию мог финансировать Муаммар Каддафи.