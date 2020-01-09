Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ до противників пенсійної реформи

У Парижі проходить чергова демонстрація проти запланованої урядом пенсійної реформи, між учасниками акції і поліцією сталися перші сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Протестна хода у Парижі розпочалася приблизно о 14.20 з годинним запізненням.

Перед тим як тисячі учасників демонстрації рушили бульваром від площі Республіки між ними і правоохоронцями сталися незначні сутички.

Повідомляється, що правоохоронці кинули в натовп снаряди зі сльозогінним газом.

Фото Le Figaro

Крім вже традиційних гасел проти реформи, протестувальники вигукують образи на адресу поліції, а також іноді кидають в правоохоронців різне сміття.

Нагадаємо, 5 грудня у Франції почався безстроковий загальний страйк проти оголошеної урядом пенсійної реформи, в результаті якої деякі категорії французів, у тому числі працівники сфери транспорту, можуть втратити низку привілеїв і спеціальних режимів виходу на пенсію. В результаті страйку по всій країні порушена робота громадського транспорту. Окрім того, в Парижі і низці міст час від часу проходять масові демонстрації проти пенсійної реформи.