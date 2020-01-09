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Полиция Парижа применила слезоточивый газ к противникам пенсионной реформы

Четверг, 9 января 2020, 16:30

В Париже проходит очередная демонстрация против запланированной правительством пенсионной реформы, между участниками акции и полицией произошли первые столкновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Протестное шествие в Париже началось примерно в 14:20 с часовым опозданием.

Перед тем как тысячи участников демонстрации двинулись по бульвару от площади Республики между ними и правоохранителями произошли незначительные стычки.

Сообщается, что правоохранители бросили в толпу снаряды со слезоточивым газом.

 
Фото Le Figaro

Кроме уже традиционных лозунгов против реформы, протестующие выкрикивают оскорбления в адрес полиции, а также иногда бросают в правоохранителей различный мусор.

Напомним, 5 декабря во Франции началась бессрочная всеобщая забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут потерять ряд привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране нарушена работа общественного транспорта. Кроме того, в Париже и ряде других городов время от времени проходят массовые демонстрации против пенсионной реформы.

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