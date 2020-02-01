Помпео в Білорусі: Україна та РФ врешті мають самі вирішити конфлікт

Держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Білорусі заявив про готовність США допомогти в пошуку вирішення конфлікту в Україні, та, за його словами, Україна і РФ врешті самі мають дійти згоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

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Помпео розповів, що ситуація в Україні обговорювалася під час його зустрічей із президентом та главою МЗС Білорусі. Білоруська сторона розраховує, що США відіграють свою роль у врегулюванні кризи. Помпео запевнив, що Сполучені Штати будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту.

"Цей якраз те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його дозволу. Але в кінцевому підсумку Росія і Україна повинні самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо", - сказав він.

Білоруський глава МЗС Володимир Макей сказав про готовність надати Білорусь як майданчик для будь-яких зустрічей і переговорів. Він підкреслив, що білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі за участю США, якщо вони тільки допоможуть вирішенню кризи.

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"Але для цього повинна бути щира зацікавленість всіх залучених в цей конфлікт сторін", - вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, напередодні Помпео відвідав Київ і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Глава української держави висловив сподівання, що США будуть активніше залучені до процесів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та деокупації Криму.