У Британії коронавірус оголосили "серйозною і неминучою" загрозою
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що поширення коронавірусу являє собою "серйозну і неминучу загрозу" для британської громадськості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Заява Хенкока дає уряду додаткові повноваження для боротьби з поширенням вірусу, який виник в китайському Ухані і був підтверджений у чотирьох осіб у Британії.
У заяві Міністерства охорони здоров'я говориться: "Міністр видав нормативні акти, покликані забезпечити максимально можливий захист населення від передачі вірусу".
"Поширення або передача нового типу коронавірусу являє собою серйозну і неминучу загрозу для здоров'я населення, і заходи, викладені в цих правилах, розглядаються як ефективний засіб затримки або запобігання подальшій передачі вірусу" – заявив міністр.
Хенкок також визначив лікарню Ерроу-парк в Вірралі і Парк Кентс-Хілл в Мілтон-Кейнсі, куди були переведені британці, евакуйовані з Уханя, в якості "ізоляційних" об'єктів.
27 іноземців були інфіковані на території Китаю, двоє з них загинули. Загальне число смертей в Китаї досягло 908.
Лише протягом неділі від коронавірусу померли 97 людей.
Загальна кількість смертей перевищує 774 загиблих в результаті спалаху атипової пневмонії 2002/3 року.