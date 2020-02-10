У Британії коронавірус оголосили "серйозною і неминучою" загрозою

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що поширення коронавірусу являє собою "серйозну і неминучу загрозу" для британської громадськості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Заява Хенкока дає уряду додаткові повноваження для боротьби з поширенням вірусу, який виник в китайському Ухані і був підтверджений у чотирьох осіб у Британії.

У заяві Міністерства охорони здоров'я говориться: "Міністр видав нормативні акти, покликані забезпечити максимально можливий захист населення від передачі вірусу".

"Поширення або передача нового типу коронавірусу являє собою серйозну і неминучу загрозу для здоров'я населення, і заходи, викладені в цих правилах, розглядаються як ефективний засіб затримки або запобігання подальшій передачі вірусу" – заявив міністр.

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Хенкок також визначив лікарню Ерроу-парк в Вірралі і Парк Кентс-Хілл в Мілтон-Кейнсі, куди були переведені британці, евакуйовані з Уханя, в якості "ізоляційних" об'єктів.

27 іноземців були інфіковані на території Китаю, двоє з них загинули. Загальне число смертей в Китаї досягло 908.

Лише протягом неділі від коронавірусу померли 97 людей.

Загальна кількість смертей перевищує 774 загиблих в результаті спалаху атипової пневмонії 2002/3 року.