Десятки людей перевірили на гірськолижному курорті у Франції через коронавірус

У Франції в неділю на гірськолижному курорті в Альпах перевірили десятки дітей та їхні родини на наявність нового вірусу з Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У неділю Британія оголосила про четвертий випадок зараження новим вірусом, а Іспанія – про другий. За словами посадовців, обидві людини заразилися під час поїздок до Франції.

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П'ятеро британських громадян, в тому числі 9-річний хлопчик, заразилися вірусом у французькому альпійському муніципалітеті Ле-Контамін-Монжуа. Вони проживали у тому ж шале, що і британський громадянин, який заразився під час ділової поїздки в Сінгапур в січні. У шести інших британців, які проживали в шале, негативний результат тесту.

45 дітей та члени їхніх сімей в цьому районі пройшли тести у неділю і до тепер жоден з тестів не дав позитивних результатів. Як запобіжний захід влада закрила місцеві школи, де хлопчик проводив час.

Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бузин відвідала гірськолижний курорт в неділю і спробувала заспокоїти жителів і туристів. Вона запевнила, що вони можуть спокійно там залишатися, оскільки ризик зараження вірусом дуже слабкий.

Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Європі досягла 39. Інфіковані є у 9 країнах.