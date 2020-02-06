Українська міграція у Польщу різко помолодшала – дослідження

Протягом 2019 року в Польщі різко зріс відсоток українських трудових мігрантів віком до 25 років.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", такі данні містяться у соціологічному дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського Університету та Центру підтримки мігрантів на ринку праці ‘EWL’. Дослідження було презентовано в ході форуму "Україна –Європа" у місті Жешув.

Згідно дослідженню, найбільш масовою групою українських трудових мігрантів є люди віком 26-35 років. Втім, їх частка за рік зменшилася із 35% до 33%.

Натомість різко зросла частка молоді до 36 років – із 21% до 29,2%. Більшість з них приїхала у Польщу невдовзі після закінчення навчання.

Частка мігрантів віком 36-46 років складає 23,1%, а віком 46-55 років – 13,2%.

Попри те, що більшість трудових мігрантів – чоловіки, їхня кількість знизилася з 63% до 60%. Одночасно на третину – з 31% до 20,6% знизилась частка робітників, які не володіють польською мовою.

Ще більші зміни – в очікуваннях рівня заробітної плати. Якщо у 2018 році понад 40% працівників були готові працювати за мінімальну годинну ставку, то у минулому році таких виявилося лише 6%.