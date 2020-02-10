Дві третини угорців мають територіальні претензії до сусідніх держав

У кількох державах-членах НАТО все ще зберігаються територіальні претензії до сусідів.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда".

Частка тих, хто згоден з твердженням про наявність територіальних претензій, найбільш висока в країнах Центральної та Східної Європи. У дослідженні не уточнюється, до яких саме держав громадяни опитаних країн мають територіальні претензії.

Близько двох третин угорців (67%) згодні з тим, що частина сусідніх країн належить їм. При цьому повністю згодні з цим твердженням 40% опитаних.

У Туреччині 58% згодні з тим, що частина сусідніх країн належить їм. В сусідній Греції цю думку поділяють 60% опитаних.

У західноєвропейських країнах настрої, як правило, рухаються в протилежному напрямку. У Швеції (82%), Нідерландах (74%), Британії (72%), Німеччині (62%), Іспанії (60%) і Франції (59%) більшість не згодна з тим, що є частини інших країн, які належать їм.