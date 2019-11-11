Британія вчетверо збільшить квоту для сезонних працівників з-за меж ЄС

Уряд Великої Британії вчетверо збільшить річну імміграційну квоту для сезонних фермерських робітників до 10 000 з наступного року для подолання дефіциту робочої сили в секторі після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

В даний час Британія дозволяє щороку наймати для роботи на фермах 2500 людей з-за меж Європейського Союзу, але британські аграрії кажуть, що цього замало.

Робітники, які приїжджають з бідніших країн ЄС, поки не стикаються з квотами і обмежень на їхню кількість немає.

"Наша система імміграції повинна відображати потреби сільського господарства. Важливою частиною цього буде розширення та продовження схеми сезонних робітників", - сказала міністр сільського господарства Тереза Вільєр.

Про розширення буде офіційно оголошено в рамках кампанії Консервативної партії напередодні національних виборів 12 грудня.