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Міністр оборони України зустрінеться у Брюсселі з колегами з країн НАТО: обговорять реформи

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:09

Міністр оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі з українським колегою для обговорення подальшою підтримки України і оцінки проведених реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

"Ми зустрінемося з українським міністром оборони, буде сніданок, організований канадським міністром для всіх союзників і там ми зустрінемося з українським міністром. Ми обговоримо важливість продовження процесу реформ і висловимо нашу сильну політичну і практичну підтримку Україні", - сказав Столтенберг.

"І обов’язково ми підтримуємо зусилля із пошуку мирного вирішення конфлікту (на Донбасі. - Ред.). Союзники прихильні підтримувати Україну, ми вітаємо прогрес, який ми спостерігаємо", - додав він.

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