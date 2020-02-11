Министр обороны Украины встретится в Брюсселе с коллегами из стран НАТО: обсудят реформы

Министр обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе с украинским коллегой для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и оценки проводимых реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран альянса.

"Мы встретимся с украинским министром обороны, будет завтрак, организованный канадским министром для всех союзников, и там мы встретимся с украинским министром. Мы обсудим важность продолжения процесса реформ и выразим нашу сильную политическую и практическую поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

"И обязательно мы поддерживаем усилия по поиску мирного решения конфликта (на Донбассе. - Ред.). Союзники сохраняют поддержку Украины, мы приветствуем прогресс, который мы наблюдаем", - добавил он.