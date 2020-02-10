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Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових

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Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових

Понеділок, 10 лютого 2020, 19:35

Турецькі сили завдали ударів по 115 цілям режиму сирійського уряду і ліквідували 101 військового на знак помсти за напад 10 лютого в Ідлібі, внаслідок якого загинули п'ятеро турецьких солдатів.

Про це заявило Міністерство національної оборони Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На цей час негайно було обстріляно 115 цілей режиму, і 101 елемент режиму було знешкоджено за первинною інформацією з різних джерел", - йдеться у повідомленні міністерства.

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"Було встановлено знищення трьох танків, двох артилерійсько-минометих позицій, а також одного з вертольотів армії режиму", - заявили в Анкарі.

У понеділок на півночі сирійської провінції Ідліб внаслідок артилерійського обстрілу з боку сирійського режиму загинули 5 турецьких військовослужбовців, 5 солдатів поранено. 

Підрозділи сирійської армії, які за підтримки союзників наступають в південно-західних околицях Алеппо, взяли під контроль більшу частину шосе Хама - Алеппо, повідомив 10 лютого телеканал Al Mayadeen.

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