Ердоган: режим Асада заплатить за вбивства турецьких солдатів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у вівторок, що уряд Сирії заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецькі війська у північно-західному регіоні Сирії Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В Ідлібі всього за тиждень було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало військові удари Анкари у відповідь.

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"Ми дали необхідні відповіді сирійській стороні на найвищому рівні. Особливо в Ідлібі вони отримали те, що заслужили. Але цього недостатньо, це буде продовжуватися", - сказав Ердоган.

Він додав, що в середу оголосить докладний план дій в Ідлібі.

У понеділок внаслідок артилерійського обстрілу з боку сирійського режиму в провінції загинули 5 турецьких військовослужбовців.

У відповідь турецькі сили завдали ударів по 115 цілях режиму сирійського уряду і стверджують, що ліквідували 101 військового.

НАТО закликає сирійські війська президента Башара Асада, а також Росію, припинити операцію в провінції Ідліб.