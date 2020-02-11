РФ нанесла авиаудары по городу Идлиб, есть погибшие

В ответ на сбитие сирийского вертолета, в чем военные наблюдатели обвинили силы Турции, Россия обстреляла рыночную площадь в городе Идлиб, убив 12 мирных жителей.

Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке, сообщает "Европейская правда".

Сирийский военный вертолет был сбит 11 февраля в провинции Идлиб, погибли оба пилота, заявил корреспондент AFP и Сирийская обсертватория по правам человека, которая обвиняет в атаке турецкие силы. Анкара не взяла ответственность на себя, пишет France24.

Репке публикует фото сбития вертолета, а также последствий обстрела Идлиба российскими самолетами.

Reaction by Russian and Syrian air force as expected.

Air strikes on Idlib city. pic.twitter.com/HH8YiAFimg — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 11, 2020

Neue Fotos der Opfer des russischen Angriffs auf Idlib (über Agenturen).

Trotzdem nennt das @AuswaertigesAmt #Russland weiter nicht beim Namen („Die Bundesregierung hat die Offensive des syrischen Regimes und seiner Verbündeten von Beginn an auf das Schärfste verurteilt“) ... pic.twitter.com/OUkm5b3Qht — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 11, 2020

В Идлибе всего за неделю были убиты 13 турецких солдат, что вызвало ответные удары Анкары.

Турецкие силы нанесли удары по 115 целям режима сирийского правительства и утверждают, что ликвидировали 101 военного.

НАТО призывает сирийские войска президента Башара Асада, а также Россию прекратить операцию в провинции Идлиб.