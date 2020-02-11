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РФ нанесла авиаудары по городу Идлиб, есть погибшие

Вторник, 11 февраля 2020, 15:00

В ответ на сбитие сирийского вертолета, в чем военные наблюдатели обвинили силы Турции, Россия обстреляла рыночную площадь в городе Идлиб, убив 12 мирных жителей.

Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке, сообщает "Европейская правда".

Сирийский военный вертолет был сбит 11 февраля в провинции Идлиб, погибли оба пилота, заявил корреспондент AFP и Сирийская обсертватория по правам человека, которая обвиняет в атаке турецкие силы. Анкара не взяла ответственность на себя, пишет France24.

Репке публикует фото сбития вертолета, а также последствий обстрела Идлиба российскими самолетами.

В Идлибе всего за неделю были убиты 13 турецких солдат, что вызвало ответные удары Анкары.

Турецкие силы нанесли удары по 115 целям режима сирийского правительства и утверждают, что ликвидировали 101 военного.

НАТО призывает сирийские войска президента Башара Асада, а также Россию прекратить операцию в провинции Идлиб.

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