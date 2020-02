РФ нанесла авиаудары по городу Идлиб, есть погибшие

В ответ на сбитие сирийского вертолета, в чем военные наблюдатели обвинили силы Турции, Россия обстреляла рыночную площадь в городе Идлиб, убив 12 мирных жителей.

Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке, сообщает "Европейская правда".

Сирийский военный вертолет был сбит 11 февраля в провинции Идлиб, погибли оба пилота, заявил корреспондент AFP и Сирийская обсертватория по правам человека, которая обвиняет в атаке турецкие силы. Анкара не взяла ответственность на себя, пишет France24.

Репке публикует фото сбития вертолета, а также последствий обстрела Идлиба российскими самолетами.

Reaction by Russian and Syrian air force as expected.

Air strikes on Idlib city. pic.twitter.com/HH8YiAFimg