Угорського посла, звинуваченого у володінні дитячою порнографією, викрила влада США

Колишнього посла Угорщини в Перу Габора Калету, якого торік звинуватили у володінні дитячою порнографією, викрило в інтернеті американське агентство з питань кіберзлочинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

На комп'ютері Калети, за даними медіа, знайшли понад 19 тисяч порнографічних зображень неповнолітніх. Агентство зацікавилося угорським дипломатом під час розслідування міжнародного кільця педофілів.

Американська організація повідомила свою угорську партнерську службу - Офіс інформації про результати розслідування навесні 2019 року. Американці тривалий час стежили за онлайн-діями посла та залучили угорські спецслужби, коли накопичили достатньо доказів для звинувачення Калети.

Непідтверджена інформація свідчить про те, що таємне розслідування США було пов'язане з масштабнішою операцією, яку проводила іспанська поліція за сприяння Європолу.

Читайте також Консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні неповнолітньої

Джерела в органах безпеки, які анонімно розмовляли з Index, сказали, що колишнього посла повернули в Угорщину для затримання угорською спецслужбою Офісом інформації.

Джерело в Міністерстві закордонних справ, знайоме зі справою, "а не лише на рівні розмов на коридорі", розповіло Index, що американські слідчі просили міністерство не розголошувати цю справу.

Високопоставлений чиновник з питань закордонних справ сказав, що міністерство не "прикриватиме" дипломата, схопленого у подібній справі, і до цього не існує політичного інтересу - він зазначив, що Калета "не у "Фідесі", а типовий кар'єрний дипломат, який працював при міністерстві навіть у часи лівих урядів".

Після повернення до Угорщини спецслужба негайно передала Калету в поліцію. Якщо втаємничення справді було проханням американських детективів, це пояснює мовчання Міністерства закордонних справ, особливо з огляду на те, що дипломатичне звання Калети було відкликано без зволікань.

Однак це не пояснює, чому прокуратура Будапешта мовчала про обвинувальний акт стосовно колишнього посла, який викликає суспільний інтерес, оскільки на той момент слідство вже завершилось, і прокуратура регулярно публікує пресрелізи про набагато більш неістотні справи.