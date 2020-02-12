У Раді Європи закликали Кіпр посилити боротьбу з відмиванням грошей

Орган Ради Європи з протидії відмивання коштів Moneyval заявив, що Кіпру необхідно активізувати боротьбу з відмиванням незаконних грошових коштів, отриманих за межами держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

"Moneyval закликає кіпрську владу більш активно займатися боротьбою з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом за межами Кіпру, і застосовувати більш активний підхід до заморожування і конфіскації іноземних доходів", - йдеться у повідомленні.

Експерти відзначили, що Кіпр значною мірою усвідомлює ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, з якими він стикається, хоча розуміння ризиків фінансування тероризму є менш всеосяжним.

Moneyval сказав, що незаконно отримані гроші з-за кордону, що надходять в кіпрські банки або через них, є основним джерелом ризиків щодо відмивання грошей і фінансування тероризму, з якими стикається Кіпр.

У доповіді Moneyval зазначено, що влада Кіпру повинна робити більше для протидії відмивання коштів, отриманих за кордоном.

Хоча загроза тероризму на Кіпрі вважається низькою, влада каже, що ризик фінансування тероризму підвищений через його близькість до конфліктних районів.

Експерти Ради Європи також заявили, що ризик відмивання грошей в секторі нерухомості "виріс в геометричній прогресії" в рамках Кіпрської інвестиційної програми, яка дозволяє громадянам третіх країн, які купують нерухомість в країні, отримати кіпрське — і, отже, європейське — громадянство.

Після фінансової кризи 2013 року, яка привела країну на межу банкрутства, кіпрські банки вжили низку заходів, таких як сувора перевірка клієнтів, щоб позбутися давньої репутації "пралень" грошей.