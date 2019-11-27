Ще один великий шведський банк запідозрили у відмиванні грошей, пов'язаному з РФ

Шведський державний мовник SVT повідомив у середу, що отримав список 194 клієнтів та 2000 транзакцій шведського банку SEB, пов'язаних із підозрою на відмивання грошей в Естонії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У матеріалі сказано, що SEB пропустив "червоні прапори" - імена, пов'язані з відомими посередниками російських компаній-нерезидентів, підозрюваних у відмиванні грошей.

SVT заявив, що здійснені транзакції на майже 50 мільйонів доларів пов'язані з так званою справою Магнітського в Росії. Гроші рухалися через рахунки SEB, повідомляє мовник.

Сергєй Магнітський був російським адвокатом, заарештованим 2008 року після звинувачення з боку російських чиновників у причетності до масштабних податкових шахрайств. Він помер у московській в'язниці 2009 року після скарг на жорстоке поводження.

У ніч на вівторок SEB заявив, що обробив близько 26 мільярдів євро від естонських клієнтів-нерезидентів між 2005 та 2018 роками, що не відповідало б поточним стандартам прозорості банку.

Головний виконавчий директор SEB Йоган Торгебі спробував захистити репутацію банку.

"У ході всебічного аналізу, який ми зробили для нашого бізнесу в Балтії, ми не побачили, що SEB систематично використовувався для відмивання грошей", - сказав він.

"Все-таки в будь-який момент часу всі банки піддаються ризикам, які тягнуть за собою фінансові злочини", - додав Торгебі .

Виявлення загрожують втягненням SEB глибше у тривалий балтійський скандал з відмиванням грошей, який повалив акції Swedbank та Danske Bank.