В Совете Европы призвали Кипр усилить борьбу с отмыванием денег

Орган Совета Европы по противодействию отмыванию средств Moneyval заявил, что Кипру необходимо активизировать борьбу с отмыванием незаконных денежных средств, полученных за пределами государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Moneyval призывает кипрские власти активнее заниматься борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем за пределами Кипра, и применять более активный подход к замораживанию и конфискации иностранных доходов", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что Кипр в значительной мере осознает риски отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми он сталкивается, хотя понимание рисков финансирования терроризма являются менее всеобъемлющим.

Moneyval сказал, что незаконно полученные деньги из-за рубежа, поступающие в кипрские банки или через них, являются основным источником рисков по отмыванию денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается Кипр.

Читайте также Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ

В докладе Moneyval говорится, что власти Кипра должны делать больше для противодействия отмыванию средств, полученных за рубежом.

Хотя угроза терроризма на Кипре считается низкой, власти говорят, что риск финансирования терроризма повышен из-за его близости к конфликтным районам.

Эксперты Совета Европы также заявили, что риск отмывания денег в секторе недвижимости "увеличился в геометрической прогрессии" в рамках Кипрской инвестиционной программы, которая позволяет гражданам третьих стран, приобретающим недвижимость в стране, получить кипрское - и, следовательно, европейское - гражданство.

После финансового кризиса 2013 года, который привел страну на грань банкротства, кипрские банки приняли ряд мер, такие как строгая проверка клиентов, чтобы избавиться от давней репутации финансовой "прачечной".