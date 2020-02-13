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Парламент Фінляндії почав обговорення ініціативи переходу на постійний літній час

Четвер, 13 лютого 2020, 19:06

Парламент Фінляндії приступив до обговорення пропозиції про введення в країні постійного літнього часу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Громадянська ініціатива про постійний літній час набрала в Фінляндії минулого року майже 54 000 підписів і у листопаді петицію передали парламенту.

У поясненні до ініціативи йдеться, що постійний літній час забезпечив б такі необхідні вечірні світлі години, які жителі країни могли б проводити на вулиці, займаючись, наприклад, фізичною активністю. На думку авторів, це також поліпшило б ситуацію з безпекою на дорогах.

За даними Міністерства транспорту і комунікацій, перехід на постійний зимовий час отримав більше підтримки як у відкритому онлайн-опитуванні, так і в окремому опитуванні.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту в березні минулого року підтримали пропозицію скасувати обов'язкові переходи кожні пів року на літній час і назад на зимовий. З 2021 року кожна держава ЄС зможе самостійно визначати, чи переводити стрілки годинника два рази на рік.

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Фінляндія
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