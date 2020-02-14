"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
П'ятниця, 14 лютого 2020, 07:48
Посольство Росії у Вашингтоні заявило, що введення США санкцій щодо трьох російських оборонних підприємств є "черговим сплеском русофобії".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сторінці диппредставництва РФ у Facebook.
Як зазначили в посольстві, для введення обмежувальних заходів потрібні вагомі підстави.
"Адміністрація ж знову ніяких офіційних доказів не представила", - заявили в посольстві Росії.
"Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон'юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій" - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Державний департамент США наклав санкції на три російські оборонні підприємства.
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