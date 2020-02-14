"Всплеск русофобии": в РФ отреагировали на новые санкции США

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на странице диппредставительства РФ в Facebook.

Как отметили в посольстве, для введения ограничительных мер нужны веские основания.

"Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила", - заявили в посольстве России.

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственный департамент США наложил санкции на три российские оборонные предприятия.