"Всплеск русофобии": в РФ отреагировали на новые санкции США
Пятница, 14 февраля 2020, 07:48
Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на странице диппредставительства РФ в Facebook.
Как отметили в посольстве, для введения ограничительных мер нужны веские основания.
"Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила", - заявили в посольстве России.
"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Государственный департамент США наложил санкции на три российские оборонные предприятия.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua