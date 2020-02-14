Тисячі людей відзначили 75-річницю бомбардувань Дрездена

Тисячі жителів Дрездена у четвер ввечері утворили живий ланцюг, щоб відзначити 75-ті роковини бомбардування міста західними союзниками під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

О шостій годині вечора попри дощ люди взялися за руки, щоб по обидва боки ріки Ельби утворити ланцюг довкола міського центру. Ця акція, що відбувається традиційно щороку, є символом примирення та спрямована проти зловживання історичною датою ультраправими.

Фото: AFP

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові з нагоди пам’ятних заходів нагадав про страждання людей у ​​німецьких містах і страждання, які німці завдали іншим. "Саме німці почали цю жахливу війну, і врешті-решт її проводили мільйони німців — не всі, але багато хто з них були засуджені", - сказав він.

13 лютого 1945 року Дрезден був сильно зруйнований внаслідок бомбардувань британської та американської авіації. До 25 тисяч людей загинули у результаті авіанальотів та подальших пожеж, встановило історичне розслідування, проведене у 2019 році на замовлення міської влади.

Німецькі неонацисти щороку використовують річницю бомбардувань, аби звинуватити західних союзників у військових злочинах. Вони наводять завищені дані про кількість жертв, які поширював нацистський режим, стверджуючи, що під час авіанальотів загинуло 300 тисяч людей.