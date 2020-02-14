Скандал в польском Сейме: провластная депутатка показала оппозиции непристойный жест

В четверг на заседании польского Сейма наиболее бурную реакцию вызвал жест депутата правящей партии "Право и справедливость" Йоанны Лихоцкой, которая показала оппозиции средний палец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на журнал Wprost.

Инцидент произошел после того, как Сейм большинством голосов принял постановление о финансировании государственных СМИ, которые оппозиционные политики и активисты обвиняют в распространении пропаганды. На дотирование государственных СМИ выделят почти 2 миллиарда злотых, что является рекордной суммой на эти цели.

Оппозиция же требовала, чтобы средства выделили на здравоохранение.

После принятия постановления депутаты оппозиции начали выкрикивать "Позор!", и в этот момент многочисленные камеры выхватили жест Лихоцкой - она ​​показывала в сторону оппозиции средний палец.

"Госпожа Йоанна Лихоцка – оппозиции и онкобольным после заявления, что ПиС направит 2 млрд злотых TVPiS, а не на онкологию, как предлагала " Гражданская коалиция", - написала оппозиционная депутат Барбара Новацка в Twitter, сопроводив сообщение красноречивым фото.

Ряд депутатов оппозиции требуют от спикера Сейма действий в ответ на жест Лихоцкой, утверждая, что такое поведение недопустимо для депутата и что она должна извиниться.

Жест вызвал бурную реакцию и среди интернет-пользователей.

Сама Лихоцка объяснила в Twitter, что на самом деле не имела в виду ничего предосудительного, а просто потерла средним пальцем под глазом, поскольку нервничала, а камеры выхватили только один момент.

Впрочем, свой жест депутату пришлось объяснять не только пользователям Twitter, но и главе партии Ярослав Качиньский. Камеры канала TVN зафиксировали, как Лихоцка что-то оживленно объясняет Качинскому, несколько раз потирая под глазом средним пальцем.