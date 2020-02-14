Секс-відео із соратником Макрона оприлюднив скандальний російський митець Павленський

Секс-відео, через яке відмовився від виборів у Парижі перший номер у списку партії президента Франції Бенжамен Гріво, оприлюднив скандальний російський митець Пьотр Павленський.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Павленський у четвер оприлюднив в інтернеті статтю про Гріво, додавши переписку політика із молодою дівчиною, а також відео сексуального характеру, які він відправляв їй.

Відео з’явилося на маловідомому сайті, а посиланням на сайт поділився французький депутат, який був змушений піти з партії Макрона наприкінці 2018 року.

Павленський представив інформацію про політичні амбіції Гріво та його "фанатичну віру в сімейні цінності", а потім звинуватив політика в лицемірстві.

Гріво після появи компрометуючого відео заявив, що за останній рік він та його родина зазнали "наклепницьких зауважень, брехні, чуток, анонімних атак ... і навіть погроз смерті".

Павленський став широко відомий у 2013 році після перфомансу, під час якого він прибив мошонку до бруківки на Червоній площі у Москві. Пізніше він пробув сім місяців у в'язниці за підпал в Москві вхідних дверей будівлі ФСБ.

Він покинув Росію у 2017 році і просив про притулок у Франції, коли російська влада звинуватила його в сексуальному нападі.

Сьогодні Павленський сказав, що Гріво - лише перший політик, на якого він націлився. За його словами, політики повинні були бути чесними, і він буде вести боротьбу з "пропагандою та пуританізмом політиків".

Гріво не був фаворитом передвибрчих перегонів за посаду мера Парижа, але він є дуже близьким союзником президента Макрона.