Секс-видео с соратником Макрона обнародовал скандальный российский художник Павленский

Секс-видео, из-за которого отказался от выборов в Париже первый номер в списке партии президента Франции Бенжамен Гриво, обнародовал скандальный российский художник Петр Павленский.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Павленский в четверг обнародовал в интернете статью о Гриво, добавив переписку политика с молодой девушкой, а также видео сексуального характера, которые он ей отправлял.

Видео появилось на малоизвестном сайте, а ссылкой на сайт поделился французский депутат, который был вынужден уйти из партии Макрона в конце 2018 года.

Павленский представил информацию о политических амбициях Гриво и его "фанатичной вере в семейные ценности", а затем обвинил политика в лицемерии.

Гриво после появления компрометирующего видео заявил, что за последний год он и его семья получили "много клеветнических замечаний, лжи, слухов, анонимных атак... и даже угроз смерти".

Павленский стал широко известен в 2013 году после перформанса, во время которого он прибил мошонку к брусчатке на Красной площади в Москве. Позже он пробыл семь месяцев в тюрьме за поджог в Москве входной двери здания ФСБ.

Он покинул Россию в 2017 году и попросил убежища во Франции, когда российские власти обвинили его в сексуальном нападении.

Сегодня Павленский сказал, что Гриво - лишь первый политик, на которого он нацелился. По его словам, политики должны были быть честными, и он будет вести борьбу с "пропагандой и пуританством политиков".

Гриво не был фаворитом предвыборной гонки за пост мэра Парижа, но он очень близкий союзник президента Макрона.