Глава Мюнхенской конференции предлагает дать шанс России, несмотря на Украину

Руководитель авторитетного международного форума - Мюнхенской конференции по безопасности - считает, что Запад должен привлекать Россию к сотрудничеству несмотря на все нарушения международного права со стороны Кремля.

Об этом заявил ее глава, бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, открывая заседание конференции в Мюнхене.

Ишингер отметил, что мир оказался в новой международной реальности и перед беспрецедентными вызовами. "Нынешнее состояние глобального отсутствия безопасности абсолютно неприемлемо", - заявил он.

Для преодоления проблем он также предложил усилить диалог и сотрудничество с Россией.

"Даже если мы должны признать, что Россия ушла от Европы, даже несмотря на их действия в Сирии, Грузии и Украине... это все равно наше обязательство – держать двери открытыми, давать шанс. Это - наше приобретение 1990 года (после падения берлинской стены)", - заявил Ишингер.

Как известно, подпись Ишингера стоит также под "планом прекращения войны в Украине", который был обнародован в Мюнхене в пятницу.

Основной идеей этого плана является возобновление сотрудничества Европой и Украиной с РФ без восстановления украинского суверенитета над Крымом, а также разработка "новой украинской идентичности".