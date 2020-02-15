Помпео - Росії і Китаю: Захід перемагає

Держсекретар Майк Помпео на Мюнхенській безпековій конференції в суботу відстоював глобальну роль Сполучених Штатів і зробив в'їдливу ремарку щодо Китаю і Росії, пообіцявши, що ідеали та цінності Заходу візьмуть гору.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я радий повідомити, що смерть трансатлантичного альянсу сильно перебільшена. Захід перемагає, і ми перемагаємо разом", - сказав Помпео, очевидно, посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку" НАТО.

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Помпео додав, що Заходом може стати "будь-який народ, який приймає модель поваги до індивідуальної свободи, вільного підприємництва, національного суверенітету".

У ході виступу він також заявив, що США готуються виділити $1 млрд для реформи енергетики в державах Східної Європи.