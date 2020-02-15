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США выделят $ 1 млрд для реформы энергетики в государствах Восточной Европы






Помпео - России и Китаю: Запад побеждает

Суббота, 15 февраля 2020, 12:20

Госсекретарь Майк Помпео на Мюнхенской сфере безопасности конференции в субботу отстаивал глобальную роль Соединенных Штатов и сделал въедливую ремарку относительно Китая и России, пообещав, что идеалы и ценности Запада возьмут верх.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я рад сообщить, что смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена. Запад побеждает, и мы побеждаем вместе", - сказал Помпео, очевидно, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

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Помпео добавил, что Западом может стать "любой народ, который принимает модель уважения к индивидуальной свободе, свободному предпринимательству, национальному суверенитету".

В ходе выступления он также заявил, что США готовятся выделить $ 1 млрд для реформы энергетики в государствах Восточной Европы.

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США Мюнхенская конференция
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