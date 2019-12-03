Трамп: заява Макрона про "смерть мозку" НАТО дуже небезпечна

Президент США Дональд Трамп назвав небезпечною заяву французького колеги Еммануеля Макрона про "смерть мозку" НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Лондоні напередодні зустрічі лідерів країн Альянсу.

"Ніхто не потребує НАТО більше, ніж Франція, лише озирніться на останній тривалий період часу. Це дуже небезпечна заява. Вони потребують захисту більше, ніж будь-хто", - сказав Трамп.

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"Я думаю, що це дуже образливо. Ви не можете робити подібні заяви щодо НАТО. Це дуже зневажливо", - додав він.

Як відомо, на початку листопада Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО.

Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".