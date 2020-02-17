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Найбільший у світі пасажирський літак екстремально сів у Лондоні в шторм

Понеділок, 17 лютого 2020, 13:20

Пілоти у суботу зуміли посадити найбільший у світі пасажирський літак в лондонському аеропорту Хітроу попри пориви вітру швидкістю 80 км/год, які приніс шторм "Денніс".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відео екстремальної посадки Airbus A380 компанії Etihad, під час якої пілоти чинили опір буревію, завантажено на YouTube-канал SpeedbirdTV.

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На кадрах видно, як літак ненадовго "завис" над смугою, в той час як вітер змістив його з осьової лінії злітно-посадкової смуги.

Врешті-решт, коли колеса шасі торкнулися смуги, літак вдалося посадити "боком". Ніхто з пасажирів та екіпажу не постраждав.

Як повідомляє Sky News, через сильні пориви вітру того дня у "Хітроу" були скасовані десятки рейсів.

Airbus A380  - найбільший серійний пасажирський літак у світі. Двопалубний реактивний літальний апарат має вагу 573 тонни.

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