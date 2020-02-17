Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Шторм в Британии: дороги парализованы, угроза наводнений не отступила

Лавров: я сказал Столтенбергу, что НАТО не имеет никакого отношения к Украине

Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ

Асад установил контроль над Алеппо, Россия развернула "зеленых человечков"






Крупнейший в мире пассажирский самолет экстремально сел в Лондоне в шторм

Понедельник, 17 февраля 2020, 13:20

Пилоты сумели посадить крупнейший в мире пассажирский самолет в лондонском аэропорту Хитроу, несмотря на порывы ветра скоростью 80 км/ч, которые принес шторм "Деннис".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Видео экстремальной посадки Airbus A380 компании Etihad, во время которой пилоты сопротивлялись урагана, загружены на YouTube-канал SpeedbirdTV.

Читайте также
Шторм "Деннис" в Британии: наводнения наступают, есть первые жертвы

На кадрах видно, как самолет ненадолго "завис" над полосой, в то время как ветер сместил его с осевой линии взлетно-посадочной полосы.

В конце концов, когда колеса шасси коснулись полосы, самолет удалось посадить "боком". Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Как сообщает Sky News, из-за сильных порывов ветра в тот день в "Хитроу" были отменены десятки рейсов.

Airbus A380 - самый большой серийный пассажирский самолет в мире. Двухпалубный реактивный летательный аппарат весит 573 тонны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания стихийные бедствия
powered by lun.ua