Крупнейший в мире пассажирский самолет экстремально сел в Лондоне в шторм

Пилоты сумели посадить крупнейший в мире пассажирский самолет в лондонском аэропорту Хитроу, несмотря на порывы ветра скоростью 80 км/ч, которые принес шторм "Деннис".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Видео экстремальной посадки Airbus A380 компании Etihad, во время которой пилоты сопротивлялись урагана, загружены на YouTube-канал SpeedbirdTV.

На кадрах видно, как самолет ненадолго "завис" над полосой, в то время как ветер сместил его с осевой линии взлетно-посадочной полосы.

В конце концов, когда колеса шасси коснулись полосы, самолет удалось посадить "боком". Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Как сообщает Sky News, из-за сильных порывов ветра в тот день в "Хитроу" были отменены десятки рейсов.

Airbus A380 - самый большой серийный пассажирский самолет в мире. Двухпалубный реактивный летательный аппарат весит 573 тонны.