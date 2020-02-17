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Шторм у Британії: дороги паралізовані, загроза повеней не відступила

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Шторм у Британії: дороги паралізовані, загроза повеней не відступила

Понеділок, 17 лютого 2020, 13:53

Велика Британія переживає третій день сильних повеней та хаосу на дорогах і залізниці через проливні дощі й вітри, які приніс шторм "Денніс".

 Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Станом на ранок понеділка по всій Британії діють понад 300 попереджень про повені, у тому числі – 5  серйозних попереджень в Англії, які вважаються небезпечними для життя.

 
Аерозйомка села Крікгавел в Уельсі

Урядовий орган Natural Resources Wales назвав масштаб повеней "безпрецедентним" - рівень підйому води у річках цими вихідними був найвищим за останні 40 років. Кілька шкіл були зачинені, а дороги – заблоковані через затоплення і зсуви землі.

Можливості подорожей, як і раніше, ускладнені по всій країні. Деякі важливі автодороги закриті  у Стаффордширі та Ноттінгемширі в Англії і в Поуйсі та Монмутширі в Уельсі. Частина доріг закриті також у Шотландії. Є труднощі із проїздом залізницею в багатьох регіонах країни.

В містечку Тенбурі Веллс, що в графстві Вустершир, людей евакуювали із домівок на човнах. Міська влада попередила про можливу потребу додаткової евакуації.

 
Тенбурі Веллс, графство Вустершир

Нагадаємо, в суботу двоє людей потонули у Північному морі під час шторму.

А в лондонському аеропорту Хітроу двом пілотам вдалося у шторм успішно посадити найбільший у світі пасажирський літак.

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Велика Британія стихійні лиха
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