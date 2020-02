Шторм у Британії: дороги паралізовані, загроза повеней не відступила

Велика Британія переживає третій день сильних повеней та хаосу на дорогах і залізниці через проливні дощі й вітри, які приніс шторм "Денніс".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Станом на ранок понеділка по всій Британії діють понад 300 попереджень про повені, у тому числі – 5 серйозних попереджень в Англії, які вважаються небезпечними для життя.

Урядовий орган Natural Resources Wales назвав масштаб повеней "безпрецедентним" - рівень підйому води у річках цими вихідними був найвищим за останні 40 років. Кілька шкіл були зачинені, а дороги – заблоковані через затоплення і зсуви землі.

Можливості подорожей, як і раніше, ускладнені по всій країні. Деякі важливі автодороги закриті у Стаффордширі та Ноттінгемширі в Англії і в Поуйсі та Монмутширі в Уельсі. Частина доріг закриті також у Шотландії. Є труднощі із проїздом залізницею в багатьох регіонах країни.

SWEPT AWAY: Several cars are seen being carried away by rushing floodwaters, after a nearby river broke its banks during the second storm to slam into the United Kingdom in a week. https://t.co/ZaNBEPDAVt pic.twitter.com/YkRAEZhn0E