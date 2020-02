Шторм в Британии: дороги парализованы, угроза наводнений не отступила

Великобритания переживает третий день сильных наводнений и хаоса на дорогах из-за проливных дождей и ветра, которые принес шторм "Деннис".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По состоянию на утро понедельника по всей Британии действуют более 300 предупреждений о наводнениях, в том числе - пять серьезных предупреждений в Англии, которые считаются опасными для жизни.

Правительственный орган Natural Resources Wales назвал масштаб наводнений "беспрецедентным" - уровень подъема воды в реках в эти выходные был самым высоким за последние 40 лет. Несколько школ были закрыты, а дороги - заблокированы из-за затопления и оползней.

Возможность путешествовать, как и раньше, осложнена по всей стране. Некоторые важные автодороги закрыты в Стаффордшире и Ноттингемшире в Англии и в Поуйсе и Монмутшире в Уэльсе. Часть дорог закрыта также в Шотландии. Есть трудности с проездом по железной дороге во многих регионах страны.

SWEPT AWAY: Several cars are seen being carried away by rushing floodwaters, after a nearby river broke its banks during the second storm to slam into the United Kingdom in a week. https://t.co/ZaNBEPDAVt pic.twitter.com/YkRAEZhn0E