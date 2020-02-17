На горнолыжные курорты Франции снег привозят вертолетами из-за теплой погоды

Французский горнолыжный курорт использовал вертолеты для доставки снега после того, как из-за теплой погоды его почти не осталось на склонах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Курорт Luchon-Superbagnères в Пиренеях организовал доставку около 50 тонн снега на свои склоны. Снятый с более высоких гор снег был сброшен на склоны для лыжников и детей.

Un hélicoptère pour enneiger une piste de la station Luchon Superbagnères. Sur fond de montagne dénudée. En plein hiver.



Je trouve cette vidéo très triste.



Source : https://t.co/9j6TOHw8TQ pic.twitter.com/HqbQtteI9v — Hugo Clément (@hugoclement) February 15, 2020

На этой неделе температура в Пиренеях поднялась выше 10 градусов по Цельсию, в результате чего на лыжных склонах нет снега.

Более мягкая погода и отсутствие снега зимой - это тенденции, которые метеорологи связывают с изменением климата.

Чтобы не закрывать курорт, местный совет организовал доставку снега стоимостью более 5000 евро.

"Мы не собираемся покрывать снегом всю лыжную станцию, но без нее нам пришлось бы закрывать большую часть лыжных трасс, и именно в дни каникул у нас больше всего активности для начинающих и для лыжных школ", - сказал глава местного совета Эрве Пуна.

Школьные каникулы в феврале и марте, как правило, являются наиболее загруженным временем года для горнолыжных курортов во Франции.

Будущее многих других горнолыжных курортов в Пиренейских горах остается неопределенным, поскольку низкий уровень снегопадов приводит к меньшему количеству посетителей.

В этом месяце горнолыжный курорт Ле Муртис был вынужден временно закрыть свои горнолыжные трассы в середине сезона, что повлияло на местную экономику.