У Болгарії зафіксували спалах пташиного грипу на качиній фермі

Влада Болгарії повідомила про спалах вірусу пташиного грипу H5N8 на качиній фермі в місті Раковський на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Навколо ферми і зони пересування домашніх, диких і інших птахів була встановлена ​​3-кілометрова охоронна зона, а також заборонено продаж яєць та домашньої птиці.

Також визначена 10-кілометрова зона моніторингу, в якій знаходяться 24 ферми.

На момент реєстрації спалаху на фермі налічувалося 5830 качок. Відповідно до вимог ЄС, в таких випадках потрібно гуманне вбивство і утилізація всіх птахів в господарстві під офіційним наглядом.

Це перший випадок високопатогенного вірусу в Болгарії за останні 10 місяців.

Нагадаємо, сьогодні влада Чехії також заявила про спалах високопатогенного пташиного грипу неподалік міста Пардубіце.

З початку року спалахи пташиного грипу фіксують у низці країн Центральної Європи.