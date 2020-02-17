В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа на утиной ферме

Власти Болгарии сообщили о вспышке вируса птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме в городе Раковский на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Вокруг фермы и зоны передвижения домашних, диких и других птиц была установлена ​​3-километровая охранная зона, а также запрещена продажа яиц и домашней птицы.

Также определена 10-километровая зона мониторинга, в которой находятся 24 фермы.

На момент регистрации вспышки на ферме насчитывалось 5830 уток. Согласно требованиям ЕС, в таких случаях требуются гуманное убийство и утилизация всех птиц в хозяйстве под официальным надзором.

Это первый случай высокопатогенного вируса в Болгарии за последние 10 месяцев.

Напомним, сегодня власти Чехии также заявили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа недалеко от города Пардубице.

С начала года вспышки птичьего гриппа фиксируют в ряде стран Центральной Европы.