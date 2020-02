На відновлення Албанії після землетрусу зібрали 1,15 млрд євро - глава Єврокомісії

Під час донорської конференції в Брюсселі зібрана сума в 1,15 млрд євро в якості фінансової підтримки Албанії для ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Хороші новини для народу Албанії: ми перевищили нашу мету для відновлення Албанії і досягли 1,15 млрд євро, включаючи внесок Євросоюзу в розмірі 400 млн євро. Я вражена підтримкою. Європа знову стоїть разом, коли це важливо найбільше!", - написала фон дер Ляєн.

Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of 🇦🇱and reached a total of €1.15 billion, incl. €400 million in EU contributions.



I'm overwhelmed by the support. Once again Europe stands together when it matters most! #Together4Albania