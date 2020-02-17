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На відновлення Албанії після землетрусу зібрали 1,15 млрд євро - глава Єврокомісії

Понеділок, 17 лютого 2020, 20:01

Під час донорської конференції в Брюсселі зібрана сума в 1,15 млрд євро в якості фінансової підтримки Албанії для ліквідації наслідків потужного землетрусу.

 Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Хороші новини для народу Албанії: ми перевищили нашу мету для відновлення Албанії і досягли 1,15 млрд євро, включаючи внесок Євросоюзу в розмірі 400 млн євро. Я вражена підтримкою. Європа знову стоїть разом, коли це важливо найбільше!", - написала фон дер Ляєн.

Серед присутніх на конференції - представники ЄС і держав-членів, партнери з Західних Балкан, міжнародні організації та міжнародні фінансові інститути, включаючи Організацію Об'єднаних Націй і Всесвітній банк.

Албанія, яка є однією з найбідніших країн Європи, оцінила прямі збитки в 985 мільйонів євро.

Землетрус пошкодив близько 83 000 будівель, зруйнувавши понад 11 000 з них, вплинувши на 200 тисяч людей у містах Дуррес, Леже і в столиці Тирані.

Албанський уряд зобов'язався завершити реконструкцію всіх будинків в сільських районах в цьому році і в окремих міських районах в 2021 році. Загальний процес відновлення після землетрусу триватиме протягом п'яти років.

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Албанія стихійні лиха
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