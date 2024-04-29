Блінкен провів розмову з лідерами Вірменії та Азербайджану

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен телефоном поговорив з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

У розмові з ними держсекретар привітав домовленість країн використовувати Алма-Атинську декларацію 1991 року як основу як основу для делімітації кордонів.

Він підтвердив Пашиняну підтримку США прогресу Вірменії та Азербайджану у досягненні довготривалої та "гідної" мирної угоди.

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"Держсекретар Блінкен відзначив зусилля США на підтримку суверенітету й територіальної цілісності Вірменії, а також бачення прем'єр-міністра Пашиняна щодо процвітаючого, демократичного та незалежного майбутнього Вірменії", – йдеться в пресрелізі.

Водночас він закликав Алієва не втрачати темпів переговорів з вірменським колегою, підтвердивши готовність США підтримувати ці зусилля.

Раніше повідомляли, що вірменська сторона розглядає пропозиції Казахстану про організацію зустрічі глав МЗС Вірменії та Азербайджану.

Як відомо, перед цим представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

У вівторок Азербайджан та Вірменія розпочали процедуру демаркації кордону, встановивши перший прикордонний стовп на спільній ділянці кордону.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

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