На восстановление Албании после землетрясения собрали 1,15 млрд евро - глава Еврокомиссии

Во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили нашу цель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро. Я поражена поддержкой. Европа снова стоит вместе, когда это важно больше всего!", - написала фон дер Ляйен.

Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of 🇦🇱and reached a total of €1.15 billion, incl. €400 million in EU contributions.



I'm overwhelmed by the support. Once again Europe stands together when it matters most! #Together4Albania