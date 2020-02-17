На восстановление Албании после землетрясения собрали 1,15 млрд евро - глава Еврокомиссии

Во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили нашу цель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро. Я поражена поддержкой. Европа снова стоит вместе, когда это важно больше всего!", - написала фон дер Ляйен.

Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of 🇦🇱and reached a total of €1.15 billion, incl. €400 million in EU contributions.



I'm overwhelmed by the support. Once again Europe stands together when it matters most! #Together4Albania — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2020

Среди присутствующих на конференции - представители ЕС и государств-членов, партнеры с Западных Балкан, международные организации и международные финансовые институты, включая Организацию Объединенных Наций и Всемирный банк.

Албания, которая является одной из самых бедных стран Европы, оценила прямые убытки в 985 миллионов евро.

Помимо реконструкции, Албании настоятельно рекомендуют улучшить строительные нормы, поскольку многие из разрушенных зданий, включая прибрежные отели, были построены без учета норм безопасности.

Землетрясение повредило около 83 000 зданий, разрушив более 11 000 из них, повлияв на 200 000 человек в городах Дуррес, Леже и в столице Тиране.

Албанское правительство обязалось завершить реконструкцию всех домов в сельских районах в этом году и в отдельных городских районах в 2021 году. Общий процесс восстановления после землетрясения продлится в течение пяти лет.