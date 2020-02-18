Пелосі попередила ЄС, що Huawei репрезентує державну поліцію Китаю

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі посилила попередження Америки про глобальні амбіції Пекіна в галузі телекомунікацій, заявивши, що китайського оператора Huawei Technologies Co. слід не допускати до контролю за безпровідними мережами нового покоління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Пелосі заявила, що автократія в Китаї робить Huawei загрозою для західних країн, які готуються розвивати телекомунікаційні мережі 5G.

"Дозволити Huawei домінувати над каналами передачі інформації - це ніби допустити державну поліцію (Китаю. - Ред.) в кишеню кожної людини, яка користується цими каналами", - сказала Пелосі журналістам у понеділок у Брюсселі після проведення зустрічей з посадовцями Європейського Союзу.

У зв'язку з домінуванням китайських технологічних компаній виник трансатлантичний розкол, адже США вимагають прямо заборонити обладнання Huawei, а ЄС намагається збалансувати проблеми безпеки на тлі обіцянки Huawei про найшвидше і дешеве розгортання мереж 5G.

Пелосі, демократка з Каліфорнії, попередила уряди країн ЄС не вестися на привабливі китайські ціни.

"Те, що ви можете отримати у ціні, втратите у цінностях", - сказала вона. "Інформаційні канали мають бути демократизовані, у них не повинен панувати автократичний підхід".

Згідно з оприлюдненими 29 січня вказівками ЄС, країни-члени можуть або обмежувати, або не допускати високоризикованих постачальників технологій 5G до головних частин своїх телекомунікаційних мереж.

У порівнянні з антагонізмом "холодної війни" з Радянським союзом деякі люди побоюються, що домінування в 5G - це віха на шляху китайського технологічного верховенства, яке може визначити геополітику ХХІ століття.