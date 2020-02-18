Пелоси предупредила ЕС, что Huawei представляет государственную полицию Китая

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ужесточила предупреждения Америки относительно глобальных амбиций Пекина в области телекоммуникаций, заявив, что китайского оператора Huawei Technologies Co. следует не допускать к контролю над беспроводными сетями нового поколения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Пелоси заявила, что автократия в Китае делает Huawei угрозой для западных стран, которые готовятся развивать телекоммуникационные сети 5G.

"Разрешить Huawei доминировать над каналами передачи информации - это как пустить государственную полицию (Китая. - Ред.) в карман каждого человека, который пользуется этими каналами", - сказала Пелоси журналистам в понедельник в Брюсселе после проведения встреч с чиновниками Евросоюза.

В связи с доминированием китайских технологических компаний возник трансатлантический раскол, ведь США требуют прямо запретить оборудования Huawei, а ЕС пытается сбалансировать проблемы безопасности на фоне обещания Huawei о быстром и дешевом развертывании сетей 5G.

Пелоси, демократка из Калифорнии, предупредила правительства стран ЕС не вестись на заманчивые китайские цены.

"То, что вы можете получить в цене, вы потеряете в ценностях", - сказала она. "Информационные каналы должны быть демократизированы, в них не должен господствовать автократический подход".

Согласно обнародованным 29 января указаниями ЕС, страны-члены могут ограничивать или не допускать высокорискованных поставщиков технологий 5G к главным частям своих телекоммуникационных сетей.

По сравнению с антагонизмом холодной войны с Советским Союзом некоторые люди опасаются, что доминирование в 5G - это веха на пути китайского технологического превосходства, которое может определить геополитику XXI века.