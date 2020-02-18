Радник прем’єра Британії подав у відставку після расистських коментарів

Офіс прем’єра Британії заявив, що його радник Ендрю Сабіскі подав у відставку після критики його минулих тверджень про вагітність, євгеніку і расу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Лейбористи закликали Сабіскі піти у відставку через коментар про те, що у темношкірих людей середній IQ нижчий, ніж у білих.

Він також стверджував, що примусова контрацепція може запобігти "створенню постійного нижчого класу". Крім того, він виступав на захист євгеніки, навіть якщо "це коштуватиме одного дитячого життя на рік".

"Я не хотів би, щоб уряд відволікався, тому я вирішив піти у відставку. Я знаю, що це розчарує багатьох людей, але я підписався, щоб робити справжню роботу, а не бути в середині гігантського наклепу", - заявив Сабіскі.

" Якщо я не можу робити свою роботу належним чином, то в цьому немає ніякого сенсу, і у мене є багато інших справ у моєму житті" – додав він.

Ендрю Сабіскі був призначений на початку цього року після того, як головний радник прем'єр-міністра Домінік Каммінгс закликав "невдах і диваків" подавати заявки на вакансії на Даунінг-стріт.