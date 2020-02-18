Советник премьера Британии подал в отставку после расистских комментариев

Офис премьера Британии заявил, что его советник Эндрю Сабиски подал в отставку после критики его прошлых утверждений о беременности, евгенике и рассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Лейбористы призвали Сабиски уйти в отставку за комментарий о том, что у темнокожих людей средний IQ ниже, чем у белых.

Он также утверждал, что принудительная контрацепция может предотвратить "созданию постоянного низшего класса". Кроме того, он выступал в защиту евгеники, даже если "это будет стоить одной детской жизни на год".

"Я не хотел бы, чтобы правительство отвлекался, поэтому я решил уйти в отставку. Я знаю, что это разочарует многих людей, но я подписался, чтобы делать настоящую работу, а не быть в середине гигантского клеветы", - заявил Сабиски.

" Если я не могу делать свою работу должным образом, то в этом нет никакого смысла, и у меня есть много других дел в моей жизни" – добавил он.

Эндрю Сабиски был назначен в начале этого года после того, как главный советник премьер-министра Доминик Каммингс призвал "неудачников и чудаков" подавать заявки на вакансии на Даунинг-стрит.