Новий уряд Угорщини на чолі з Мадяром склав присягу

Новий угорський уряд склав присягу та офіційно розпочинає роботу.

Новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром, лідером донині опозиційної "Тиси", склав присягу та офіційно розпочинає роботу.

Після присяги Мадяр виступив у парламенті зі своєю першою промовою.

Він зазначив, що нова влада отримала мандат від угорського народу на "відкриття нового розділу" у житті країни, що Угорщина зараз прагне "більш вільної, більш людяної, більш сповненої надій ери", та що нова влада обіцяє робити так, щоби "те, що нас об’єднує, було сильнішим за те, що нас роз’єднує".

Повідомляють, що площа перед парламентом вщент заповнена людьми, які прийшли відзначити кінець "епохи Орбана".

Перед цим на інавгураційному засіданні парламенту обрали спікерку законодавчого органу; одним з перших її рішень стало повернення на будівлю прапора ЄС.

За даними одного з нещодавніх опитувань, 64% угорців розраховують, що Мадяр поліпшить відносини з Україною.

Водночас виборці "Тиси" розділилися у думках, чи слід розблокувати переговори про вступ України в ЄС.