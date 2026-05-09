У Польщі помістили на карантин людину після контакту з пасажиркою круїзу зі спалахом хантавірусу

У Польщі превентивно помістили на карантин одну людину, що ймовірно контактувала з пасажиркою круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Головному санітарному інспектораті підтвердили журналістам, що у Польщі одну людину помістили на карантин через можливий контакт з пасажиркою лайнера MV Hondius.

На цей час людина не має ніяких симптомів. Карантин триватиме 7 діб.

Також повідомляють, що на борту лайнера є громадянин Польщі – це один з капітанів. На борту лайнера також є громадяни України.

14 іспанців із судна доставлять до лікарні в Мадриді, де вони пройдуть карантин.

Тим часом в Нідерландах та Іспанії повідомили про перші підозри на хантавірус у людей, які не є подорожували лайнером – вони короткий час контактували з хворою у літаку.